Дипломаты стран G20 нашли компромисс по Украине

Дипломаты стран Группы двадцати (G20) выработали компромиссные формулировки по конфликту в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Bloomberg сообщили источники.

По его данным, в согласовании данных "компромиссных формулировок" дипломаты стран G20 смогли "преодолеть разногласия между Москвой" и рядом западных стран. Как отмечает агентство, эти разногласия "угрожали" принятию совместного документа по итогам саммита в Индии.

По словам источников, эти формулировки схожи с теми, которые были в заявлении, принятом на прошлогоднем саммите на Бали. Теперь их должны одобрить лидеры G20, уточняет Bloomberg.

Ранее мы писали о том, что страны "двадцатки" достигли консенсуса по членству Африканского союза.