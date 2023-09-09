Число жертв землетрясения в Марокко стремительно растет
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Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 632.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом сообщило государственное телевидение.

Ранее мы продемонстрировали видеокадры ужасающего природного события в Марокко.