https://news.day.az/world/1596362.html Число жертв землетрясения в Марокко стремительно растет - ВИДЕО
Число жертв землетрясения в Марокко стремительно растет - ВИДЕО
Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 632.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом сообщило государственное телевидение.
Ранее мы продемонстрировали видеокадры ужасающего природного события в Марокко.
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