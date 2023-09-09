Вашингтон и Брюссель заинтересовались новым крупным транспортным проектом

США и Евросоюз намерены поддержать реализацию масштабного инфраструктурного проекта - расширение транспортного коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами, о котором будет объявлено на саммите Группы двадцати в Нью-Дели.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом информирует газета Financial Times (FT).

Как сообщалось ранее, США, Индия, Саудовская Аравия и несколько других государств в течение нескольких месяцев обсуждают возможность строительства железных дорог между ближневосточными странами, а также развитие портовой инфраструктуры, предназначенной для транспортировки грузов между этими государствами и Индией.

"[Коридор] поспособствует развитию торговли, увеличению поставок энергоресурсов", - приводит издание слова первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера. "Мы считаем, что [этот проект] соответствует высоким стандартам и очень привлекателен для стран - участниц <...>, - сказал он.

По данным издания, для Вашингтона этот проект может стать "противовесом растущему влиянию Пекина в регионе". Такие партнеры США, как ОАЭ и Саудовская Аравия, "укрепляют связи с Китаем, Индией и другими азиатскими державами".

"Китай [в данном случае] является одним из факторов, - заявил Financial Times чиновник, осведомленный о ходе переговоров. - США также пытаются переориентировать внимание на регион, успокоить традиционных партнеров и сохранить влияние", - сказал собеседник газеты, добавивший, что никаких финансовых обязательств пока не принято.