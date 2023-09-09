Президент Бразилии назвал проблему климата "чрезвычайной"

Международное сообщество недостаточно активно занималось проблемами окружающей среды, и теперь ему приходится иметь дело с чрезвычайной ситуацией с климатом, заявил в обращении к саммиту G20 президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дефицит внимания к окружающей среде привел нас к беспрецедентной чрезвычайной ситуации в климатической сфере", - приводят западные СМИ его слова.

Президент Бразилии пояснил, что засуха, наводнения, ураганы и пожары становятся все более частыми явлениями.

В то же время, отмечают СМИ, надежды на то, что участники саммита G20 в Индии, согласуют программу действий в сфере изменений климата невелики. Так, ранее, в июле, министры окружающей среды стран G20 не смогли достигнуть соглашения или заявления по этой проблематике. В частности, стороны не договорились ограничить выбросы парниковых газов к 2025 году и ввести налог на них, не упомянули тему угля, не добились прогресса в постановке целей для перехода к возобновляемым источникам энергии.