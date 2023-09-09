https://news.day.az/world/1596407.html Эрдоган провел переговоры с Кисидой - СМИ
Эрдоган провел переговоры с Кисидой - СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по вопросу возобновления черноморской зерновой сделки на саммите G20 в Нью-Дели.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных источников.
Других подробностей агентство не приводит.
Ранее мы писали о том, что Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России по зерновой сделке.
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