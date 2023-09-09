Южная Корея выделит сотни миллионов для развивающихся стран

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе сессии саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели заявил о планах выделить $300 млн Зеленому климатическому фонду (Green Climate Fund).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

"Мы планируем дополнительно передать $300 млн Зеленому климатическому фонду, чтобы помочь развивающимся странам адаптироваться к изменению климата и сократить выбросы парниковых газов", - сказал Юн Сок Ёль. Южная Корея жертвовала деньги в этот фонд дважды: $100 млн в 2013 году и $200 млн за период с 2020 по 2023 год.

Ранее мы писали о том, что президент Бразилии назвал проблему климата "чрезвычайной".