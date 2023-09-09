Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 820

Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 820. Об этом сообщил портал Medias24 со ссылкой на МВД королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, еще 672 человека пострадали.

Местные власти и службы спасения продолжают работать в зоне ЧП.