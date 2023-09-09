https://news.day.az/world/1596433.html Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 820
Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 820
Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 820. Об этом сообщил портал Medias24 со ссылкой на МВД королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно его данным, еще 672 человека пострадали.
Местные власти и службы спасения продолжают работать в зоне ЧП.
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