В Дели арестовали мужчину за ложное заявление о взрывчатке перед саммитом G20

Власти индийского Дели арестовали мужчину по подозрению в том, что он разместил в соцсетях ложное предупреждение о рикше со взрывчаткой, который якобы направлялся на площадку "большой двадцатки", сообщает индийское новостное агентство PTI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации СМИ, мужчина заявил, что рикша с оружием и взрывчаткой направлялся в район Прагати-Майдан, где и проходит саммит G20. Полицейские вычислили автора поста и арестовали его за публичное распространение ложной информации, отмечает издание.

Автор публикации прикрепил фотографию рикши к посту в соцсети X. Полиция нашла указанное средство передвижения, но оно не представляло никакой угрозы, передает PTI.

Утром 9 сентября в Индии стартовал саммит Большой двадцатки, куда пригласили главы 20 государств - членов группы и лидеры Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.