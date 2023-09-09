Страны G20 договорились поддерживать стабильность энергетического рынка

Страны Группы двадцати (G20) договорились поддерживать стабильность энергетического рынка для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. Об этом говорится в принятой итоговой декларации саммита Группы двадцати, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Страны G20 обязались "ускорить переход на экологически чистую и доступную энергетику" для достижения поставленных целей в вопросах борьбы с изменением климата. "Подчеркиваем важность поддержания бесперебойного потока электроэнергии от различных источников, поставщиков и маршрутов, изучения путей повышения энергетической безопасности и стабильности рынка, в том числе посредством инклюзивных инвестиций для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию", - говорится в документе.

"Мы признаем, что развивающиеся страны нуждаются в поддержке в процессе перехода к низкоуглеродной энергетике. <...> Будем работать над облегчением доступа развивающихся стран к льготному финансированию для существующих, а также новых и появляющихся на рынке экологически чистых и устойчивых энергетических технологий", - отмечается в коммюнике.