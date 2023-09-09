Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году, это возражение также поддержала Россия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Китай высказал возражения против того, чтобы США принимали у себя G20 в 2026 году", - говорится в сообщении агентства.

При этом источник отмечает, что такие заявления носят символичный характер, так как решение вряд ли будет отменено.

Согласно итоговой декларации G20, саммит в 2024 году состоится в Бразилии, в 2025 году - в ЮАР, а в 2026 году - в США.