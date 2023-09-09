Лидеры G20 выступили против применения ядерного оружия

Лидеры "Большой двадцатки" в декларации, принятой по итогам саммита в Нью-Дели, выступили против применения ядерного оружия. Документ опубликован на официальном сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угроз и использования силы для достижения территориальных приобретений (...), применения или угрозы применения ядерного оружия", - говорится в документе.

В итоговой декларации также говорится о конфликте на Украине. Из коммюнике следует, что боевые действия страны G20 оценивают по-разному. Конфликт создает угрозу глобальной продовольственной и энергетической безопасности, а также цепочкам поставок, макрофинансовой стабильности и экономическому росту. Помимо этого, он влияет на политическую среду для развивающихся и наименее развитых стран.

В тексте итоговой декларации указывается, что Африканский союз официально принят в G20 в качестве полноправного члена. Кроме того, члены "Большой двадцатки" пришли к выводу о необходимости возвращения к зерновой сделке.