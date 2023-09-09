Илон Маск рассказал о военной уязвимости США

США подвержены военной уязвимости в связи с низкими темпами производства вооружений, что также можно наблюдать в Украине. Об этом заявил американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Прототипы - это просто, производство - сложно", - написал Маск, комментируя прошлогодний пост оборонной компании Anduril Industries, которая заявила о необходимости создания десятка новых оборонных компаний, "чтобы вернуть дух инноваций и снова внедрить передовые технологии" в американские вооруженные силы, а также "перезагрузить арсенал демократии и сделать наше будущее безопасным, процветающим и свободным".

Как подчеркнул бизнесмен, любой конфликт сводится к соотношению количества боевых единиц и потерь среди живой силы.

Военная уязвимость США в первую очередь обусловлена медленными темпами производства, что в данный момент наблюдается в Украине, считает он.