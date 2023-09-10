Иран разработает новое поколение гиперзвуковых ракет

В Иране будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет.

Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием КСИР Аббас Нилфорушан, передает Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Разрабатывается новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет... Сегодня мы стремимся улучшить качество и возможности наших ракет дальностью полета в 2 тысячи километров, как, например, гиперзвуковая ракета "Фаттах", которую мы ранее представили", - сказал он.