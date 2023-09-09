В Гааге задержаны 500 экоактивистов

Полиция Нидерландов задержала около 500 активистов из экологической организации Extinction Rebellion, заблокировавших одну из главных трасс в Гааге.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.

Начавшуюся около полудня акцию запретил муниципалитет, а демонстрантам, добивающимся от правительства прекращения субсидий в ископаемое топливо, предложили переместиться в другое место, однако многие из них отказались. Мэр разрешил полиции принять необходимые меры, чтобы открыть для автотранспорта трассу А12, связывающую Гаагу с другими крупными городами, в том числе Амстердамом и Роттердамом. Сначала в ход были пущены водометы, после этого полиция начала задерживать заблокировавших дорогу людей.

В общей сложности правоохранительные органы задержали около 500 человек. Но их даже не доставляли в полицейские участки, а только отвозили в автобусах на окраину города и отпускали.

По данным муниципалитета, в акции приняли участие в общей сложности около 12 тыс. человек. Активисты утверждают, что собрали не менее 25 тыс. человек.