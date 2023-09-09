США, ЕС, Индия и Саудовская Аравия создадут новый экономический коридор
Соединенные Штаты, Европейский союз, Саудовская Аравия и Индия договорились о создании нового экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Белый дом со ссылкой на меморандум стран-участниц.
Согласно документу, главной задачей этого является стимулирование экономического развития.
"IMEC будет состоять из двух отдельных коридоров: восточного, соединяющего Индию с Персидским заливом, и северного, соединяющего Персидский залив с Европой", - сказано в документе.
Таким образом страны, которые подписали меморандум, намерены обеспечить беспрепятственный транзит товаров и услуг между Индией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Иорданией, Израилем и Европой.
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