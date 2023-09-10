https://news.day.az/world/1596506.html Король Марокко объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения
Король Марокко объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения
Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Hespress.
По информации газеты, в Королевском дворце в Рабате состоялось заседание в связи с произошедшим землетрясением, по его итогам король Марокко поручил принять комплекс мер.
"Было решено объявить трехдневный траур и приспустить национальные флаги над всеми государственными зданиями", - сказано в сообщении.
9 сентября МВД Марокко сообщило, что число погибших в результате землетрясения превысило 1,3 тыс.
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