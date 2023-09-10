Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тыс.

Число жертв произошедшего в пятницу землетрясения в Марокко достигло 1 305, еще 1 832 человека пострадали, из них 1 220 находится в тяжелом состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике МВД королевства.

Случаи гибели людей вследствие подземных толчков зафиксированы в девяти провинциях и префектурах страны. Больше всего жертв - в провинции Эль-Хауз (694), Тарудант (347) и Шишауа (191), указывает ведомство.

Кроме того, жертвы землетрясения есть в Агадире, Азиляле, Большой Касабланке, Марракеше, Тингире, Уарзазате, Юсуфии и некоторых других населенных пунктах и районах.

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу (01:11 мск в субботу). Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи, очаг залегал на глубине 8 км.

Король Марокко Мухаммед VI поручил оказать немедленную помощь всем людям, оказавшимся без крова в результате землетрясения. В стране объявлен трехдневный национальный траур.