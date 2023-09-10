https://news.day.az/world/1596510.html Объявлена дата III Дипломатического форума в Анталье
Объявлена дата III Дипломатического форума в Анталье
III Дипломатический форум в Анталье пройдет 1-3 марта 2024 года. Об этом говорится на странице форума в социальной сети Х, передает Day.Az.
Дипломатический форум в Анталье в 2023 году планировалось провести 10-12 марта, однако мероприятие было отложено в связи с землетрясениями 6 февраля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре