Объявлена ​​дата III Дипломатического форума в Анталье

III Дипломатический форум в Анталье пройдет 1-3 марта 2024 года. Об этом говорится на странице форума в социальной сети Х, передает Day.Az.

Дипломатический форум в Анталье в 2023 году планировалось провести 10-12 марта, однако мероприятие было отложено в связи с землетрясениями 6 февраля.