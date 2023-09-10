https://news.day.az/world/1596511.html Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тыс.
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тыс.
Число жертв произошедшего в пятницу в Марокко землетрясения достигло 2 012, еще 2 059 человек пострадали, из них 1 404 находятся в тяжелом состоянии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило МВД королевства.
Случаи гибели людей вследствие подземных толчков зафиксированы в девяти провинциях и префектурах страны. Больше всего жертв - в провинциях Эль-Хауз (1 293) и Тарудант (452), указывает ведомство.
Кроме того, жертвы землетрясения есть в Агадире, Азиляле, Большой Касабланке, Марракеше, Тингире, Уарзазате, Шишауа, Юсуфии и некоторых других населенных пунктах и районах.
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