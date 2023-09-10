В Нидерландах задержали более 2,4 тыс экоактивистов

Более 2,4 тыс. человек задержаны в Гааге в ходе организованной экологической организацией Extinction Rebellion акции протеста.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция Нидерландов.

"Сегодня мы задержали более 2,4 тыс. человек за нарушение закона об общественных протестах, в том числе десятки несовершеннолетних, - информировали в правоохранительных органах. - Некоторые люди были задержаны за другие уголовные преступления".

Акция протеста изначально была запрещена муниципалитетом, однако активисты, добивающиеся от правительства прекращения субсидий в ископаемое топливо, все равно перекрыли одну из основных трасс в Гааге, связывающую город с другими крупными населенными пунктами, в том числе Амстердамом и Роттердамом. Демонстрантам предложили переместиться в другое место, однако многие из них отказались. На этом фоне мэр разрешил полиции принять необходимые меры, чтобы открыть дорогу для автотранспорта. Сначала в ход были пущены водометы, после этого полиция начала задерживать заблокировавших дорогу людей. При этом активистов не доставляли в полицейские участки, а просто отвозили в автобусах на окраину города и отпускали. По словам очевидцев, водяные пушки использовались полицией не на полную мощность и не распугали активистов, а "даже создали более веселую атмосферу". В условиях аномальной для этого времени жары (столбики термометров в Гааге достигали отметки 28 градусов по Цельсию) водометы освежали протестующих, многие из которых даже специально становились под струи воды.

Глава гаагского отделения полиции Карин Круккерт отметил, что блюстители порядка полностью поддерживают право людей на демонстрацию. В то же время подчеркнул он, подобные действия отрывают правоохранительные органы "от реальной полицейской работы, такой как реагирование на чрезвычайные ситуации и расследование преступлений".

По данным муниципалитета, в акции приняли участие в общей сложности около 12 тыс. человек. Активисты утверждают, что собрали не менее 25 тыс. человек.

Ранее Extinction Rebellion заявила, что планирует перекрывать эту дорогу каждый день, пока не будут прекращены субсидии. Предыдущие акции на магистрали вылились в задержания сотен человек. Голландское правительство неоднократно заявляло, что хочет отказаться от инвестиций в ископаемое топливо, однако конкретных планов пока так и не представило. Согласно докладу, совместно подготовленному голландскими экологическими организациями Friends of the Earth Netherlands, Oil Change International и SOMO, власти Нидерландов ежегодно направляют €37,5 млрд субсидий в секторы экономики, использующие ископаемое топливо.