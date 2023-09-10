https://news.day.az/world/1596528.html В Испании всплеск продаж антигенных тестов на COVID-19 - ВИДЕО
В Испании всплеск продаж антигенных тестов на COVID-19 - ВИДЕО
На фоне публикаций о распространении новых штаммов коронавируса в Испании резко возросли объёмы продаж антигенных тестов на COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В исследовании фармацевтической корпорации IQVIA говорится более чем о полумиллионе наборов для экспресс-анализов, купленных за неделю с 28 августа в 6,5 тысячах аптек Королевства. В некоторых регионах, таких как Эстремадура и Кастилия-Ла Манча, аналитики зафиксировали более чем десятикратный рост продаж антигенных тестов.
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