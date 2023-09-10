Военные в Нигере обвинили Францию в подготовке интервенции

Военные в Нигере обвинили Францию в развертывании сил в государствах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для интервенции. Об этом сообщила газета La Presse со ссылкой на национальное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как указали военные, Франция якобы продолжает размещать свои силы в нескольких странах. Они отметили, что французская сторона планирует "агрессию" совместно с ЭКОВАС.