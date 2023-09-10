В Индии раскрыли количество часов для согласования декларации G20

Шерпа Индии в "Большой двадцатке" (G20) Амитабх Кант рассказал, сколько времени понадобилось странам для согласования совместной декларации лидеров государств, принятой на саммите в Нью-Дели. Об этом он высказался в беседе с телеканалом NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кант раскрыл количество часов для согласования декларации G20 и уточнил, что этот процесс занял почти 200 часов. По его словам, пункт об Украине "сломался", в результате чего страны обсуждали его в течение девяти месяцев.

Дипломат рассказал, что на одной из встреч записал 15 основных принципов, которые страны должны соблюдать. После этого шерпы поделились своим мнением. В процессе согласования были эффективными двусторонние встречи с каждым государством. "Важно было провести красные линии для каждой страны", - отметил Кант.

Шерпа Индии также отметил сотрудничество с коллегами из Бразилии, Индонезии и Южной Африки.

"Наша озабоченность заключалась в том, что вопросы развития гораздо важнее вопросов войны... Наконец, мы провели переговоры со странами G7, затем с Россией и Китаем. Только вчера вечером мы представили окончательный проект", - заключил он.