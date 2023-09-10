ЕС сократил зависимость от российских нефти и газа

Зависимость Евросоюза от импорта российских нефти и газа за последние два года значительно снизилась. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По состоянию на конец июня 2023 года доля импортируемой из РФ нефти упала с 29,2% до 2,3%, газа - с 38,5% до 12,9%, угля - с 45% до 0% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Отмечается, что импорт российского газа резко вырос в январе 2021 - марте 2022 года на фоне скачка цен. Однако после введения санкций ЕС поставки существенно сократились. Рост импорта летом 2022 года носил временный характер из-за очередного ценового всплеска. Во втором квартале 2022 года ЕС больше всего импортировал газ из США (24%), Алжира (18%), Великобритании (15%) и Норвегии (10%). В сфере поставок нефти снижение доли России компенсировали Саудовская Аравия и Норвегия (11%), а также США (13%) и Казахстан (8%).