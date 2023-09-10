Индия передала Бразилии председательство в G20

Индия официально передала председательство в "Большой двадцатке" Бразилии, где в 2024 году пройдет следующий саммит объединения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Церемония прошла на заключительной сессии саммита в Нью-Дели. Премьер-министр Индии Моди передал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве символический молоток председателя под аплодисменты остальных участников саммита.

Саммит "двадцатки" в Нью-Дели завершается в воскресенье. Индия провела десятки министерских встреч в преддверии саммита, на самой встрече лидерам удалось согласовать совместную декларацию, несмотря на расхождения по некоторым вопросам, в первую очередь по украинскому конфликту. При этом до конца года в Индии состоится еще несколько мероприятий G20.