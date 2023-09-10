Британия передала Украине четыре эхолота
Гидрографическая служба Великобритании передала Украине четыре эхолота стоимостью £1,6 млн. Об этом сообщило британское Министерство обороны на сайте правительства Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Гидрографическое управление Великобритании, агентство Министерства обороны пожертвовало государственной гидрографической службе Украины оборудование на сумму £1,6 млн", - уточнили в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что это сделано с целью обеспечить безопасность морской навигации и поддержать коммерческое судоходство.
В Минобороны подчеркнули, что в общей сложности Украина получила два однолучевых и два многолучевых эхолота.
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