В США проведут испытания дрона LongShot с ракетами «воздух-воздух»

Американская компания General Atomics в декабре 2023 года начнет летные испытания нового беспилотника LongShot, способного нести ракеты класса "воздух-воздух". Об этом сообщил интернет-портал Breaking Defense, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале указано, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США еще в июне подписало с предприятием контракт на проведение третьей фазы разработки летательного аппарата. По данным издания, программа может обойтись ведомству в $94 млн.

При этом General Atomics планирует впервые представить свой БПЛА публике на предстоящей конференции Ассоциации воздушно-космических сил страны. Как рассказал представитель компании Марк Бринкли, в процессе создания LongShot разработчики уделили особое внимание увеличению дальности поражения.

"Концепция направлена на <...> повышение эффективности современных истребителей четвертого поколения и ракет класса "воздух-воздух", - добавил специалист.

Он подчеркнул, что в ходе первых летных испытаний планируется проверить ключевые характеристики системы управления беспилотника. На основании полученных результатов создатели дрона заложат основы для будущих тестов, резюмировал Бринкли.