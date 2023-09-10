Россия и Казахстан утвердили проекты документов демаркации на отдельных участках границы

Россия и Казахстан утвердили проекты итоговых документов по демаркации отдельных участков государственной границы в ходе очередного заседания Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки российско-казахстанской границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках и приступили к обсуждению планов работы на 2024 год", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что следующее заседание комиссии состоится в октябре 2023 года в РФ.