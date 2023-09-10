В Британии обеспокоились вмешательством Китая в дела Лондона

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он обеспокоен вмешательством Пекина в дела Лондона. В этом он признался премьеру Госсовета Китая Ли Цяну на полях саммита "Большой двадцатки" (G20), передает газета Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Премьер-министр встретился с премьером Ли Цяном и выразил серьезную обеспокоенность вмешательством Китая в парламентскую демократию Великобритании", - говорится в публикации.

До этого офис премьера Британии Риши Сунака сообщал, что Великобритания планирует направить разведывательные самолеты в регион Черного моря для слежки за действиями Российской Федерации и охраны судов с зерном.