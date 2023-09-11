США планируют разместить в Румынии истребители F-16

США намерены разместить в Румынии несколько боевых истребителей F-16 для нужд миссии НАТО в сфере безопасности воздушного пространства. Об этом сообщает радиостанция Radio Romania International, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно материалу радиостанции, инцидент с обломками беспилотника, обнаруженными в Румынии, обсуждался в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Луминицы Одобеску с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По информации RRI, также обсуждалась тема укрепления двустороннего сотрудничества по защите воздушного пространства, и в этом контексте упоминалось размещение на территории Румынии нескольких боевых истребителей F-16 ВВС США для поддержки миссий НАТО по охране воздушного пространства.