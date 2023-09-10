Румыния, США и Украина проведут военные учения

Военно-морские силы Румынии и США проведут в период 11-15 сентября в Черном море и дельте Дуная международные учения Sea Breeze 23.3 с участием представителей Украины и других стран-союзников. Об этом сообщил штаб румынских ВМС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В маневрах, которые пройдут в зоне ответственности ВМС Румынии, также примут участие подразделения из Болгарии, Великобритании, Турции, Украины и Франции. "Главная цель Sea Breeze 23.3 - развитие операционного и тактического взаимодействия стран-участниц в области борьбы против взрывных устройств, в особенности морских мин, с целью обеспечения свободной навигации", - указывается в сообщении.

От ВМС Румынии в учениях будут задействованы морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, быстроходный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортера-амфибии, штурмовые катера и другие плавсредства, а также специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, морские пехотинцы и штабные офицеры.

От США на маневрах будут морской патрульно-разведывательный самолет Poseidon, водолазы-саперы с катерами и специальной техникой, а от других стран-участниц - водолазы, специалисты по обезвреживанию взрывных устройств и штабные офицеры.

5-6 сентября в Констанце состоялась встреча командующих военно-морскими силами черноморских стран - членов НАТО (Болгария, Румыния и Турция), на которой также присутствовали представители ВМС Великобритании, США, Украины и Франции, отмечает штаб румынских ВМС.