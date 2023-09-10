https://news.day.az/world/1596622.html Стало известно, сколько газа удалось накопить ЕС
Стало известно, сколько газа удалось накопить ЕС
Наполненность европейских подземных газохранилищ (ПХГ) превысила 93,5%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что темпы закачки газа в хранилища остаются на одном из самых низких уровней за пять месяцев с начала апреля. При этом общий объем закачанного газа достиг рекордного для первой декады сентября объема в 103,5 млрд кубометров.
Исторический максимум наполненности ПХГ в ЕС фиксировался четыре года назад и достигал 97,86%.
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