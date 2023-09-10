Обстрел в столице Судана

По меньшей мере 43 человека погибли в столице Судана, городе Хартуме, в результате авиаударов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Ash-Sharq со ссылкой на медиков.

По данным канала, еще 55 человек получили ранения. Удары с воздуха пришлись по южным окраинам Хартума, под интенсивный обстрел попали, в частности, жилые кварталы.