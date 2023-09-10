https://news.day.az/world/1596638.html Обстрел в столице Судана - десятки погибших
Обстрел в столице Судана - десятки погибших
По меньшей мере 43 человека погибли в столице Судана, городе Хартуме, в результате авиаударов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Ash-Sharq со ссылкой на медиков.
По данным канала, еще 55 человек получили ранения. Удары с воздуха пришлись по южным окраинам Хартума, под интенсивный обстрел попали, в частности, жилые кварталы.
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