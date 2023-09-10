https://news.day.az/world/1596646.html Байден назвал единственную угрозу существованию человечества
Байден назвал единственную угрозу существованию человечества
Президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление остается единственной реальной угрозой для человечества.
"Единственная экзистенциальная угроза, с которой встречается человечество, даже страшнее ядерной войны, глобальное потепление на 1,5 градуса в следующие 20... 10 лет", - заявил он, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он отметил, что в вопросе глобального потепления на Земле "нет пути назад".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре