Украина получила первую партию американского ядерного топлива

В Украину прибыла первая партия ядерного топлива от американской компании Westinghouse, его загрузили на реактор ВВЭР-440 Ровенской атомной электростанции, находящей на северо-западе государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщило украинское Минэнерго.

Ранее реакторы этого типа использовали только российское ядерное топливо, прибывшая партия произведена американо-шведским подразделением Westinghouse Electric Sweden.

Контракт подписали в сентябре 2020 года, обычно между заключением соглашения и поставкой проходит шесть-семь лет, но Киев после февраля 2022-го попросил ускорить процесс, его удалось завершить за полтора года. Представители Westinghouse Electric Sweden поблагодарили сотрудников завода, которые обеспечили производство топлива в круглосуточном режиме.

"Величие этого дня - конец российской монополии в этом сегменте рынка ядерного топлива. И я очень надеюсь, что этот день откроет путь к быстрым санкциям против россиян в атомной энергетике", - сказал глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

Американское топливо будет работать в активной зоне реактора вместе с российским, с последующим полным его замещением, уточнил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

В Европе в настоящее время функционируют 16 реакторов советского типа ВВЭР-440. В начале года о сделке с Westinghouse договорился оператор испанских АЭС, а в сентябре о планах замены российского атомного топлива на французское заявил венгерский премьер Виктор Орбан, пишет Telex.