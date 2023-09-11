В турецкой провинции Чанаккале вспыхнул лесной пожар

В турецкой провинции Чаннакале вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az, пожар вспыхнул в сельскохозяйственных угодьях в районе Гелиболу. Пожар затем распространился на лесной массив на территории командования 18-й механизированной пехотной бригады.

Для тушения пожары были привлечены три вертолета и два пожарных самолета. Пожар частично взят под контроль.