https://news.day.az/world/1596662.html В Грузии растет число жертв оползня
В Грузии растет число жертв оползня
Число погибших в результате схода оползня, произошедшего недалеко курортной зоны Шови в Грузии, увеличилось до 32 человек.
Об этом говорится в сообщении МВД Грузии, передает Day.Az.
Сообщается, что продолжаются поиски еще одного человека.
Отметим, что оползень произошел в дневное время 3 августа в курортном районе Шови на западе Грузии.
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