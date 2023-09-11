В Грузии растет число жертв оползня

Число погибших в результате схода оползня, произошедшего недалеко курортной зоны Шови в Грузии, увеличилось до 32 человек.

Об этом говорится в сообщении МВД Грузии, передает Day.Az.

Сообщается, что продолжаются поиски еще одного человека.

Отметим, что оползень произошел в дневное время 3 августа в курортном районе Шови на западе Грузии.