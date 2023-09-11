В Армении начинаются совместные учения с США

В Армении начинаются совместные военные учения с США.

Как передает Day.Az, они будут проходить с 11 по 20 сентября на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар".

"Цель учений - повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым операциям, оценка "Концепции оперативного потенциала" НАТО/ССЗ", - утверждается в объявлении министерства.

Напомним, что Россия выступила против учений, но Ереван намеренно решил их провести, отозвав представителя ОДКБ