Байден запутался в вопросах от журналистов

Президент США Джо Байден запутался в порядке вопросов от журналистов на пресс-конференции во вьетнамском Ханое.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Forbes Breaking News.

"Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов", - обратился он к своим помощникам. Заминка американского лидера сопровождалась смехом в зале.

Ранее Байден назвал мерзким вопрос о связях с партнерами его сына Хантера. На вопрос журналиста о том, почему это мерзко, Байден ответил, что это "неправда".

В начале февраля текущего года Байден заявил, что планирует участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году. Глава Белого дома отметил, что слышал слова людей о том, что возраст перестал быть проблемой для этой цели. При этом американский лидер подчеркнул, что у него нет точного решения, в отличие от намерения.