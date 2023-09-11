Трампа обвинили в преувеличении размеров своего состояния

Генпрокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог намеренно завысить размеры собственного капитала на большую сумму, чем ранее полагалось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ее слова приводит Reuters.

Согласно аналитике экспертов по оценке и бухгалтерскому учету, на которые ссылается прокурор, Трамп заведомо ложно завысил собственное состояние на сумму от $1,9 до $3,6 миллиарда в год за последние десять лет. До этого речь шла о завышении в год на $812 млн - $2,23 млрд.

По словам прокурора Джеймс, "горы доказательств" говорят о том, что сам политик, а также его друзья и партнеры врали о размерах его активов и капитала, чтобы получить более выгодные условия по кредитам и страховкам. Она добивается для экс-президента назначения денежного штрафа в размере $250 млн, а также запрета для него и для его сыновей - Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа - заниматься семейным бизнесом (The Trump Organization).

"Прокуратура считает, что на основании доказательств можно выносить постановление, что финансовая отчетность Трампа была сфальсифицирована", - сказано в материале.

В ответ на это адвокаты политика ответили, что их подзащитный "бесспорно стоит многих миллиардов", однако "мошенничества не было". Помимо того, адвокаты обвинили генпрокурора в том, что она "очернила и оклеветала" бывшего американского президента своим иском, подданным якобы в целях извлечения политической выгоды.