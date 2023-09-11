Эко-активисты в Гааге перекрыли шоссе

Активистов движения в защиту климата "Восстание вымирающих" разгоняли с помощью водометов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, полиция Нидерландов применила водометы против активистов движения Extinction Rebellion ("Восстание вымирающих"), устроивших несанкционированную акцию протеста на крупной автомагистрали А12 в Гааге. Участники акции пригрозили перекрыть дорогу надолго и выступали против голландских субсидий на ископаемое топливо, размахивая плакатами "Шоссе в климатический ад"! Они обещали "вернуться завтра, послезавтра, послепослезавтра". По словам организаторов, среди активистов была актриса Карис ван Хаутен (Carice van Houten), Мелисандра из "Игры престолов").

Это уже восьмая по счету подобная акция в защиту климата. По данным "Восстания вымирания", общее число манифестантов составляет 25 000 человек, по данным лоакальных властей - около 10-12 тысяч. Полиция задержала сотни человек.