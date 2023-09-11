Авианосец ВМС Китая прошел близ Тайваня

Авианосная группа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во главе с авианосцем "Шаньдун" совершила проход вблизи Тайваня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило военное ведомство острова.

"11 сентября начиная с 05:40 (00:40 мск) в районе Тайваня было обнаружено 13 летательных аппаратов НОАК. Среди них истребители J-16, SU-30, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, а также беспилотные летательные аппараты", - сказано в заявлении на сайте ведомства. Как отмечается, 11 воздушных аппаратов "пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него".

"Кроме того, авианосная группа НОАК во главе с авианосцем "Шаньдун" находится в 60 морских милях к юго-востоку от мыса Элуаньби (самая южная точка острова) и движется на восток, чтобы принять участие в учениях в западной части Тихого океана", - сказано в заявлении.

В документе подчеркивается, что армия Тайваня задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Ранее мы писали о том, что Тайвань зафиксировал приближение китайских сил к острову.