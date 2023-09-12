Трагическое наводнение в Ливии

После смерти Муамара Каддафи стоимость автомобилей в Ливии часто превосходит стоимость жилья. Многие опасаются, что офисы страховых компаний завтра не откроются. За последние сутки наводнение повредило тысячи автомобилей (по другим данным десятки тысяч).

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.