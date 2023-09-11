НАТО готовится провести крупнейшие военные учения после окончания холодной войны

Североатлантический альянс готовится к проведению крупнейших военных учений со времен холодной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

В мероприятии под названием "Стойкий защитник" примут участие по меньшей мере 41 тыс. военнослужащих, а также будут задействованы более 50 кораблей. Военные в ходе маневров совершат от 500 до 700 боевых вылетов. Как пишет издание, планируется использование настоящих географических данных для создания более реалистичных сценариев для войск.

Цель учений - обработка попытки отражения "российской агрессии, направленной против одной из стран - членов альянса". В НАТО рассматривают маневры как ключевую часть демонстрации российской стороне "готовности альянса к войне".

Согласно информации FT, учения пройдут на территориях Германии, Польши и стран Балтии в феврале и марте 2024 года. Помимо стран-членов альянса, в маневрах также примет участие Швеция.

Ранее мы писали о том, что корабль ВМС США прибыл в Латвию для участия в учениях НАТО.