Граждане Нигера вышли на антифранцузские протесты

Сотни граждан Нигера вышли с акцией протеста против присутствия французских солдат в стране. С начала прошлой недели перед военной базой Франции в Ниамее (столице Нигера) проводится акции протеста с требованием к французским военнослужащим покинуть выезда их из своей страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт местной газеты Al-Rai Al-Youm, на шестой день сидячей забастовки граждане Нигера, установив палатку перед французской военной базой, продемонстрировали, что полны решимости выдворить солдат из страны.

Напомним, что 5 недель назад военные Нигера сместили президента Мохаммеда Базума и сформировали военное правительство, после чего потребовали вывода французских военных из страны.

Граждане Нигера поддержали это требование новой власти.

С момента отстранения М. Базума от власти Париж не признал военный совет, который правит Нигером, и не обратил внимания на требования о выводе французского посла и военных из Нигера.

Такая позиция французского правительства усилила гнев народа Нигера, и число людей, собравшихся перед французской военной базой, растет с каждым днем.

Ранее мы писали о том, что Французские войска покинут Нигер, но при условии.