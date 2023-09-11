Граждане Нигера вышли на антифранцузские протесты
Сотни граждан Нигера вышли с акцией протеста против присутствия французских солдат в стране. С начала прошлой недели перед военной базой Франции в Ниамее (столице Нигера) проводится акции протеста с требованием к французским военнослужащим покинуть выезда их из своей страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт местной газеты Al-Rai Al-Youm, на шестой день сидячей забастовки граждане Нигера, установив палатку перед французской военной базой, продемонстрировали, что полны решимости выдворить солдат из страны.
Напомним, что 5 недель назад военные Нигера сместили президента Мохаммеда Базума и сформировали военное правительство, после чего потребовали вывода французских военных из страны.
Граждане Нигера поддержали это требование новой власти.
С момента отстранения М. Базума от власти Париж не признал военный совет, который правит Нигером, и не обратил внимания на требования о выводе французского посла и военных из Нигера.
Такая позиция французского правительства усилила гнев народа Нигера, и число людей, собравшихся перед французской военной базой, растет с каждым днем.
Ранее мы писали о том, что Французские войска покинут Нигер, но при условии.
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