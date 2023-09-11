Иран направил Франции ноту протеста

Министерство иностранных дел Ирана направило ноту протеста посольству Франции в Тегеране, а также Франции посредством посольства своей страны в Париже в связи с нападением на свое посольство.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани на пресс-конференции, прошедшей 11 сентября в Тегеране.

"Иран решительно осуждает нападение на его дипмиссию в Париже. Нападение на диппредставительство является попыткой вмешательства в работу консульского отдела посольства и посягательством на права граждан, обращающихся в диппредставительство за получением консульских услуг", - сказал он.

Канани напомнил, что несколько дней назад Франция и власти некоторых европейских стран были предупреждены о возможной попытке нападения на посольство.

Отметим, что 9 сентября неизвестный поджег заднюю дверь консульского отдела посольства Ирана в Париже. Сообщалось, что на следующий день дипломатическая миссия Исламской Республики возобновила свою работу. Известно, что злоумышленник бросил в дверь посольства "коктейль Молотова".

Напомним, что 27 января этого года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. В результате этого один сотрудник посольства погиб, двое получили ранения.