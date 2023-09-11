Еврокомиссия понизила прогноз по инфляции в ЕС на 2023 год

Еврокомиссия (ЕК) понизила свой прогноз по инфляции в Евросоюзе на текущий год с 6,7% до 6,5%, повысив ожидания на 2024 год с 3,1% до 3,2%. Об этом говорится в обнародованном летнем экономическом прогнозе ЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время прогнозируется, что инфляция в ЕС по гармонизированному индексу потребительских цен достигнет 6,5% в 2023 году по сравнению с 6,7% в весеннем прогнозе и 3,2% в 2024 году по сравнению с 3,1%", - отмечается в нем.

Что касается еврозоны, то ЕК прогнозирует инфляцию на уровне 5,6% в 2023 году и 2,9% в 2024 году.