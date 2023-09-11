Власти Европы не справляются с растущим спросом на жилье

Поток украинских беженцев усугубил дефицит жилья во многих европейских городах. Спрос на арендное жилье в последние месяцы резко возрос, а предложение остается ограниченным. Это приводит к росту цен и ухудшению ситуации на рынке недвижимости. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тенденция к росту стоимости аренды жилья в крупных европейских городах начала появляться уже после пандемии. Это было связано с притоком высококвалифицированных иностранных работников и студентов. Однако конфликт в Украине усугубил ситуацию. Более 5 млн украинцев покинули страну, многие из них обосновались в столицах ЕС. К примеру в Эстонии съем жилья за прошлый год вырос в среднем на 22%.

Проблема особенно остро стоит в Амстердаме, Дублине, Берлине, Париже и Лиссабоне. В этих городах уже ранее наблюдался дефицит жилья. Средняя стоимость аренды в Амстердаме за год выросла на 25%, в Дублине - на 20%. В Париже и Берлине темпы роста также превысили 10%. Эксперты предупреждают об угрозе растущего неравенства, так как молодым семьям и выпускникам вузов все сложнее найти жилье по доступной цене. Основной проблемой рынка жилья в Европе являются ограниченность жилого фонда и недостаточная реакция властей на строительство новых домов для жителей и эмигрантов. Все это вынуждает европейцев либо покупать жилье, либо оставаться жить со своими родителями.

Проблему усугубляет высокая инфляция и рост процентных ставок. Это снижает спрос на покупку недвижимости и увеличивает нагрузку на арендное жилье. Пандемия и гибридная работа только усилили ажиотаж на рынке. Власти пытаются стимулировать строительство, но его объемы падают по всей Европе.