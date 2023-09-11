В ЕС опасаются перераспределения влияния в пользу Восточной Европы

В Евросоюзе готовят предложения по реформе основополагающего договора на фоне опасений, что возможное расширение сообщества приведет к перераспределению влияния в пользу стран Восточной Европы. Об этом сообщила газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, в ЕС опасаются, что крупное расширение сообщества может привести "к смещению центра тяжести блока на восток и ослаблению традиционно решающего влияния Франции и Германии на принятие ключевых решений". По данным источников издания, группа законодателей ЕС "уже готовит предложения по реформированию основополагающего договора" блока, которое, по их мнению, необходимо для возможного расширения.

В статье отмечается, что расширение ЕС станет темой ежегодного доклада о положении дел в ЕС главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который она будет зачитывать 13 сентября. По оценкам обозревателей Politico, "для реализации своих амбиций лидерам ЕС придется столкнуться с острыми проблемами, сопряженными с процессом роста" блока. В частности, газета ожидает "острых дебатов между европейскими столицами касательно пригодности стран-кандидатов" на вступление в состав сообщества.

Так, по информации Politico, опасения стран Евросоюза по поводу коррупции на Украине "весьма велики". Авторы издания также прогнозируют напряженность в вопросах аграрной политики блока в будущих переговорах о вступлении Киева. Отмечается, что ряд стран ЕС, включая Польшу, уже заблокировал импорт украинского зерна для защиты местных производителей.

Ранее госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун призвала Брюссель активизировать усилия по включению в состав Евросоюза ряда балканских стран, чтобы воспрепятствовать усилению российского влияния в европейском регионе. По ее словам, Россия проводит кампанию, которая якобы направлена на ослабление поддержки ЕС и недопущение в состав блока ряда балканских стран, имеющих статус кандидата на вступление в сообщество.