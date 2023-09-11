Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7 в Марокко возросло до 2 497. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, не менее 2 476 человек пострадали от сейсмической активности. Наибольшее число жертв зафиксировано в провинциях Эль-Хауз (1 452) и Тарудант (764). Экстренные службы продолжают поиски погибших и раненых, которые остаются под обломками зданий.

Днем ранее власти Марокко проинформировали о 2 122 жертвах и 2 420 пострадавших.